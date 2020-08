Paços de Ferreira confirma contratação de Bruno Costa

Bruno Costa é oficialmente jogador do Paços de Ferreira, que confirmou a contratação do médio, por empréstimo do Portimonense.

O médio de 23 anos tem sido associado há vários dias ao clube pacense, que oficializou a contratação nesta segunda-feira.

Bruno Costa deixou o FC Porto em janeiro, depois de fazer seis jogos na equipa principal, e assinou em definitivo pelo Portimonense, onde somou mais 17 partidas.

O Paços de Ferreira que já anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Lucas Silva, prepara-se também para anunciar Luther Singh.