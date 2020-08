Nuno Santos e Taremi falham arranque dos trabalhos no Rio Ave

Nuno Santos e Taremi não se apresentaram ao trabalho em Vila do Conde, esta segunda-feira, no arranque da preparação da nova temporada. Nuno Santos tem autorização para tratar de assuntos pessoais; Taremi está ao serviço da seleção do Irão.

Os dois jogadores, no entanto, não deverão permanecer no plantel. Ambos têm mercado e o Rio Ave prepara-se para fazer um bom encaixe financeiro com a transferência de ambos.

FC Porto e Sporting estão entre os clubes interessados em Nuno Santos. Os campeões nacionais também têm Taremi na lista de preferências.



Gabrielzinho, que esteve emprestado ao Moreirense, também falhou o arranque do trabalho de campo, mas irá integrar a preparação em breve.