Luta pelo título é tabu em Braga

"Preparados para tudo", mas sem qualquer anúncio público de envolvimento na luta pelo título. Os jogadores do Sporting de Braga, pela voz de Fransérgio, promovem o discurso oficial para esta época, já lançado por Carlos Carvalhal.

"Vamos jogo a jogo. Mais à frente veremos [se é para lutar pelo título]. Objetivo é ganhar jogo a jogo", disse o médio brasileiro, esta segunda-feira, no arranque dos treinos de pré-temporada.

Fransérgio não deixou de destacar, no entanto, que o clube reforçou-se com "vários jogadores importantes, com história em Portugal", como Castro e Gaitán.