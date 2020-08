Cavani a caminho do Benfica

Edinson Cavani está cada vez mais perto do Benfica e os três jornais desportivos assinalam, em manchete, a contratação iminente do avançado, por parte do clube português. Como a Renascença avançou, Cavani chegará a Lisboa na terça-feira e poderá ser apresentado na quarta-feira.

"Cavani a caminho", titula o "Record". Jogador saiu do Uruguai na noite de domingo rumo a Madrid e segue para Paris. "Se acabar por ir para aí [Benfica], encantado da vida", disse Cavani, à partida.

"Cavani está a chegar", garante "A Bola". Negócio com o Benfica "está bem encaminhado, mas não está fechado", diz o agente do antigo jogador do PSG.

"O Jogo" puxa para manchete uma entrevista a Zaidu. "Quem não gostava de jogar no FC Porto?", questiona o lateral-esquerdo do Santa Clara, que está a ser associado a interesse dos campeões nacionais. Zaidu quer dar o salto na carreira. O diário garante, por outro lado, que Alex Telles não tem pressa para decidir se fica ou sai.

Ao jornal "A Bola", Zaidu diz que o FC Porto "é um grande clube". O "Record" recupera interesse dos dragões em Toni Martínez. O ponta de lança do Famalicão pode rumar ao FC Porto por uma verba abaixo dos cinco milhões de euros.

O Sporting regressa ao trabalho, esta segunda-feira, e Battaglia e Vietto devem falhar o arranque da pré-época. De acordo com o "Record", os dois argentinos têm Covid-19. Os jogadores terão sido infetados durante as férias em Espanha e estão assintomáticos.

"A Bola" avança que Pedro Gonçalves (Famalicão) e Feddal (Betis) são esperados hoje na Academia.

Os três desportivos destacam, ainda, a eliminação do Manchester United, de Bruno Fernandes, nas meias-finais da Liga Europa. O Sevilha venceu os ingleses, por 2-1. Esta segunda-feira, o Shakhtar, treinado por Luís Castro, defronta o Inter, na outra meia-final.