O Belenenses SAD anunciou a contratação de Cauê, proveniente dos japoneses do Albirex Niigata.

O médio de 31 anos regressa assim a Portugal, depois de três épocas no Japão. Antes, o Cauê tinha-se cruzado com o treinador Petit na sua última experiência em Portugal, no Moreirense, em 2016/17.

Antes, Cauê passou pelo Hapoel Tel Aviv, Neftchi, do Azerbeijão, Vaslui, da Roménia, Olhanense e Leixões.