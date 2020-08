Bruno Alves muito perto de reforçar o Boavista

Bruno Alves está muito perto de reforçar o Boavista, noticiou o jornal "Record" e confirmou Bola Branca.

O defesa-central de 38 anos vai regressar a Portugal dez anos depois de ter deixado o FC Porto para assinar pelo Zenit, no final da temporada 2009/2010.

O jogador de 38 anos tinha renovado contrato com o Parma em janeiro e era um dos indiscutíveis da equipa, mas prepara-se para regressar ao futebol português pela porta do Boavista. Na última temporada fez 34 jogos no clube italiano.

Formado no Varzim, Bruno Alves chegou ao FC Porto em 1999, para os sub-19. Depois de empréstimos no Farense, Vitória de Guimarães e AEK, afirmou-se na equipa principal dos dragões, onde somou 174 jogos e conquistou quatro campeonatos, três Taças de Portugal e três Supertaças Cândido de Oliveira.

Deixou os dragões em 2010 e assinou pelo Zenit. Passou ainda pelo Fenerbahce, Cagliari e Rangers antes de chegar ao Parma, em 2018.