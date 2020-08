Balotelli rescinde contrato com o Arouca

Gustavo Balotelli já não é jogador do Arouca. O avançado brasileiro rescindiu com o clube depois de ter falhado os exames médicos, sabe Bola Branca.



O ponta de lança, de 24 anos, foi anunciado como reforço no final de junho e chamou à atenção pela alcunha, que assumiu pelas parecenças ao internacional italiano. O jogador, no entanto, não passou nos exames médicos, rescindiu com o Arouca e já regressou ao Brasil.

Balotelli foi formado no Bahia e representou o Nagoya Grampus e Roasso Kumamoto, no Japão, Ho Chi Minh City, do Vietname, Juazeirense e CRB, no Brasil e, na última época, no Apollon Larissa, na Grécia, onde apontou oito golos em 20 jogos.

O Arouca continua a preparar a temporada de regresso à II Liga, com Armando Evangelista como treinador.