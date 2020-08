O Boavista anunciou a transferência de Yaw Ackah para o Kayserispor, da Turquia.

O médio de 21 anos representava o Boavista desde 2017, quando chegou proveniente do Bechem United para a equipa de juniores do Boavista.

Ackah estreou-se na equipa principal na época 2018/19, com dois jogos disputados, e afirmou-se esta época nas opções de Daniel Ramos, com 25 jogos disputados.

No comunicado oficial, o Boavista esclarece que reserva 20% do passe do jogador ganês.