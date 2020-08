Koeman perto de assumir comando técnico do Barcelona

Ronald Koeman é o grande favorito para assumir o comando técnico do Barcelona, segundo escreve a imprensa internacional.

O treinador de 57 anos deixará o cargo de selecionador holandês para assumir a posição no Barcelona, clube onde fez história enquanto jogador.

Koeman jogou no Barcelona entre 1989 e 1995, tendo marcado 87 golos em 264 jogos disputados pelo emblema "blaugrana".

Esta não é a primeira vez que Koeman é associado ao banco do Barcelona, mas poderá mesmo ser desta que as duas partes se voltam a cruzar, dpeois da saída de Quique Setién do cargo.

O treinador já foi adjunto do Barcelona, em 1999, e deste então, não voltou ao clube. Entretanto, orientou o Vitesse, Ajax, PSV, Benfica, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton e Everton, antes de assumir o cargo na seleção holandesa, em 2018.

Decorreu, esta segunda-feira, uma reunião da direção do Barcelona para decidir o futuro treinador do clube, depois da eliminação da Liga dos Campeões com uma derrota por 8-2 contra o Bayern de Munique. De acordo com a imprensa, o diretor Eric Abidal pode também estar de saída.