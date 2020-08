​Fábio Fortes ruma à Roménia

O Hermannstadt anunciou a contratação de Fábio Fortes, que assinou um contrato válido por duas temporadas com o emblema romeno.



O ponta de lança estava livre no mercado de transferências, depois de ter terminado contrato com o Arouca, onde fez a melhor temporada da carreira, com 18 golos em 25 jogos disputados no Campeonato de Portugal.

Fortes, de 28 anos, terá a sua primeira experiência fora de Portugal, depois de passagens pelo Penafiel, Benfica de Castelo Branco, Lusitano Vildemoinhos, Santa Maria, Mirandela e Vitória de Guimarães.