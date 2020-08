Em definitivo. Matheus Pereira deixa o Sporting e continua no WBA

O West Bromwich Albion anunciou, esta segunda-feira, a contratação em definitivo de Matheus Pereira, proveniente do Sporting.

O luso-brasileiro de 24 anos esteve cedido pelos leões ao clube do Championship, com cláusula de compra, agora acionado pelo clube inglês. Matheus Pereira assinou por quatro temporadas com o WBA.

Matheus Pereira marcou oito golos e assistiu 16 vezes numa grande época do West Brom, que culminou com a subida à Premier League.

O extremo fez toda a formação no Sporting e deixa o clube com 27 jogos feitos na equipa principal, e três cedências: Chaves, Nuremberga e West Bromwich Albion.