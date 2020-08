Bruno Fernandes desvaloriza discussão com Lindelof: "Acontece muitas vezes no futebol"

Bruno Fernandes relativizou a discussão que teve em campo com Lindelof, no jogo com o Sevilha, nas meias-finais da Liga Europa. O internacional português diz que são situações que "acontecem muitas vezes no futebol".

Após o segundo golo do Sevilha, Bruno Fernandes foi tirar satisfações do defesa, aparentemente imputando responsabilidade a Lindelof, que deixou Luuk de Jong livre para fazer aquele que seria o golo da vitória dos espanhóis.

A resposta do jogador sueco, que passou pelo Benfica, foi em português, percebendo-se um insulto ao médio. Lindelof reagiu mal à correção do companheiro, mas no final do jogo Bruno Fernandes desvalorizou o incidente.

"É normal o que se passou quando se sofre um golo. Acontece muitas vezes no futebol. O que temos é de analisar os erros que cometemos e procurar não repeti-los e melhorar", explicou.

O Manchester United esteve em vantagem, graças a um golo do português, de penálti, mas o Sevilha deu a volta ao marcador, com golos de Suso e de Jong.

O Sevilha, recordista de triunfos na competição, em 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15 e 2015/16, vai defrontar o vencedor do embate entre os ucranianos do Shakhtar Donetsk e os italianos do Inter Milão, esta segunda-feira, em Dusseldorf, na Alemanha, às 20h00.

A final da segunda competição europeia de clubes está marcada para sexta-feira, em Colónia.