Tiago Monteiro recorda "Nicha" Cabral. "Fica o seu legado na Fórmula 1"

Mário ‘Nicha’ Cabral nasceu no Porto em 15 de janeiro de 1934 e foi o primeiro piloto português na Fórmula 1, entre 1959 e 1964. As cerimónias fúnebres serão restritas devido à pandemia de covid-19.

"Foi pioneiro na Fórmula 1, o primeiro português a correr na Fórmula 1, numa outra geração, muita antes de nós, mas fica esse legado. Foi o primeiro. Em várias concentrações e tertúlias sobre Fórmula 1, estive presente com ele e era sempre interessante e divertido ouvir as suas histórias, quando a Fórmula 1 era um outro mundo", recorda, à Renascença .

Nesse sentido, aponta para outras modalidades de automobilismo: "As tendências vão para corridas mais curtas, intensas e dinâmicas. O modelo vem desde a altura do Senna, que dominou, depois foi a Williams, a Ferrari, a Red Bull e agora a Mercedes, por cinco ou seis anos. Não é bom existirem estes domínios tão longos".

"A Fórmula 1 está a viver momentos difíceis, há falta de interesse do público em geral. O nível de fãs tem idades cada vez mais elevadas, não há renovação no clube de fãs da Fórmula 1. Hoje em dia, um jovem não está interessado em ver uma corrida de uma hora e meia com a Mercedes a arrancar na frente e a ficar a corrida toda na frente", diz.

O piloto português, que atualmente compete na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), acredita que a Fórmula 1 vive "momentos difíceis", face à falta de interesse do público e ao domínio de apenas uma equipa.

Corrida em Portimão é "oportunidade muito boa"

Portugal vai receber um Grande Prémio de Fórmula 1 entre 20 a 22 de novembro, em Portimão, devido à pandemia da Covid-19 que causou profundas alterações no calendário. Tiago Monteiro encara como uma grande oportunidade para o país.

"Por enquanto é só uma corrida, depois vmaos ver o futuro. É uma oportunidade muito boa para Portugal. Apesar da perda de interesse, é Fórmula 1 na mesma e há muita gente interessada. A capacidade máxima estará utilizada, se for possível ter público. Mas há muitos outros campeonatos com mais interesse e apelo para os fãs do que a Fórmula 1 no futuro", diz.