Benfica "encanta" Cavani. Jogador confirma negociações

Edinson Cavani escancara a porta da Luz e já dificilmente escapará ao Benfica. De partida para a Europa, no domingo à noite, o jogador confirmou negociações com o clube português e disse que "se for para lá, ficaria encantado".

"O Benfica é uma grande equipa, que está sempre na Liga dos Campeões, compete por todos os títulos, contrata jogadores importantes e por lá já passaram vários jogadores uruguaios. É uma equipa de que gosto, e se for para lá ficaria encantado", revelou.

Cavani confirmou "reuniões com o Benfica, como houve com outros clubes", mas é o clube da Luz que está na frente da corrida, como confirmou o empresário do jogador, Walter Guglielmone, em declarações à ESPN do Uruguai: "Está um pouco encaminhado, mas ainda não está fechado".

E foi precisamente isso que o avançado, de 33 anos, reforçou: "Ainda não há nada definido". Tudo irá ficar decidido nas próximas horas. Ao que a Renascença apurou, Cavani chegará a Lisboa esta terça-feira e poderá ser apresentado como reforço do Benfica na quarta-feira.