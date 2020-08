Taizé. Encontro europeu em Turim adiado um ano

O encontro europeu de Taizé marcado para os dias 28 de dezembro a 1 de janeiro de 2021, em Turim, foi adiado, indica a página da comunidade ecuménica.

“Devido à pandemia do Covid-19, consultando as Igrejas e as autoridades civis, o encontro europeu de Turim, vai ser adiado um ano: terá lugar de 28 de dezembro de 2021 a 1 de janeiro de 2022”, pode ler-se na página do Facebook de Taizé.

O encontro de Turim será o sétimo promovido pela comunidade ecuménica na Itália, depois de quatro edições em Roma e duas em Milão; em 2004, a iniciativa decorreu em Lisboa.

O encontro anual é parte da «Peregrinação de Confiança através da Terra» promovida pela comunidade ecuménica há mais de 40 anos, com momentos de oração nas paróquias da cidade de acolhimento e reflexão em temas como o diálogo entre povos, a paz, a fé e o compromisso social.

Um dos momentos marcantes é a passagem de ano, num programa que inclui uma vigília de oração pela paz no mundo, seguida por uma ‘festa dos povos’, na paróquia de acolhimento dos vários participantes.

A comunidade, a cerca de 360 quilómetros de Paris, congrega uma centena de monges, de várias Igrejas cristãs e de mais de 30 países, unidos como “sinal de reconciliação entre os cristãos e os povos separados”; Fundada a 20 de agosto de 1940, por Roger Schutz, pastor protestante suíço, e começou por acolher perseguidos políticos, judeus e mais tarde prisioneiros alemães.