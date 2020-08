PSD quer apurar responsabilidades políticas no caso do lar de Reguengos de Monsaraz

O PSD diz que há responsabilidades que vão além da ministra do Trabalho e da Segurança Social, no caso das mortes no lar de Reguengos de Monsaraz.

Em declarações à Renascença, David Justino, vice-presidente do partido, fala numa teia de ligações partidárias nas estruturas da administração local do Alentejo e diz que António Costa deve explicações, quer na forma como o governo lidou com o surto da Covid-19, como sobre o que diz ser uma teia de ligações partidárias.

Para o social-democrata, António Costa “tem a responsabilidade da coordenação entre Ministérios e, neste caso de Reguengos, a coordenação entre os Ministérios não foi a melhor, como já foi patente pela entrevista da senhora ministra do Trabalho e da Segurança Social”.