Nova Geringonça ou "assobiar para o ar à espera dos percalços"? César desafia esquerda a reunir consensos

O presidente do PS, Carlos César, reiterou hoje que “o PS tem sido claro na sua opção à esquerda” e desafia o BE, o PCP, o PEV e o PAN a “reunir consensos” com o PS.

Numa publicação na sua página de Facebook, Carlos César afirmou que “o PS tem sido claro na sua opção à esquerda”, enquanto “o PSD está a ser claro quando se chega ao resto da direita”.

O presidente do Partido Socialista (PS) considerou ainda que “é tempo de dizer ao BE, PCP e PEV, ou mesmo ao PAN, se são ou não capazes de reunir esses consensos num enunciado programático com o PS, suficiente, mas claro, para a legislatura”, questionando se os partidos de esquerda “preferem assobiar para o ar à espera dos percalços”.