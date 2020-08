Covid-19. Região Norte ultrapassa Lisboa e Vale do Tejo em novos casos

Veja também:

Portugal regista este domingo mais 121 casos confirmados de covid-19 em relação a sábado, dos quais 54 na região norte e 43 em Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, hoje divulgado.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 54.102 casos de infeção, um aumento de 0,2% em relação a sábado, e 1.778 mortes (0,2%).

A região norte, ao contrário do que tem acontecido nos últimos meses, ultrapassou a região de Lisboa e Vale do Tejo no número de casos novos, registando 54 das 121 infeções, num total de 19.473 casos já contabilizados desde março.

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista hoje mais 43 casos de infeção do que no sábado, com um total de 27.931 casos confirmados.

A norte os concelhos mais afetados são Vila Nova de Gaia (1.839), Matosinhos (1.332), Porto (1.492) e Braga (1.280).

Na região de Lisboa foram registados desde o início da pandemia 4.691 casos no concelho de Lisboa, 3.906 em Sintra, 2.299 na Amadora e 1.613 em odivelas.

Em relação às três mortes registadas em 24 horas, duas ocorreram em Lisboa e uma região norte.

Portugal regista hoje 39.697 casos recuperados, mais 112 do que no sábado.

Nas últimas 24 horas o número de doentes internados em cuidados intensivos subiu dos 37 para os 39 e o total de doentes internados nos hospitais também subiu dos 320 para os 325.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 35.742 pessoas e 1.226 (menos 37 do que na véspera) aguardam resultado laboratorial.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 766 mil mortos e infetou mais de 21,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.