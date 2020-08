Covid-19 nos lares. “Expresso” divulga som da entrevista à ministra

“Passámos dos tais 365 surtos para 69 agora. Claramente, temos menos incidência de surtos a acontecer em lares. Se olharmos para 69 lares, representa 3% do total dos lares em Portugal. Temos 0,5% das pessoas em lares afetadas pela doença. Se contextualizarmos isto nos números, percebemos que a dimensão não é uma dimensão demasiado grande em termos de proporção. Claro que isto não significa que não devamos estar preocupados e mobilizados para reforçar até a guarda em tudo o que tem a ver com as pessoas idosas e, em concreto, na situação dos lares, por terem uma população em que mais de 50% das pessoas tem mais de 80 anos. E, portanto, logo isto é um fator de risco enorme", ouve-se no som.

No texto da entrevista publicada no sábado, a resposta vinha com a seguinte redação: “Tivemos 365 surtos [em abril] e temos 69 agora. Claramente, temos menos incidência. Temos 3% do total dos lares e temos 0,5% das pessoas internadas em lares que estão afetadas pela doença. A dimensão não é demasiado grande em termos de proporção. Mas, claro, que isto não significa que não devamos estar preocupados e mobilizados para reforçar a guarda”, explica o Ministério, acrescentando que “retirar uma parte essencial da frase, descontextualizando-a, e dando assim a entender que o Governo não considera graves os números de mortes em lares em Portugal, é um ato grave”.