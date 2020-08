Balanço DGS. Mais três mortes e 121 novos casos de Covid-19 em Portugal

Portugal conta, neste domingo, mais 121 pessoas infetadas com o novo coronavírus e três mortes associadas à Covid-19. Segundo os números da Direção-Geral da Saúde (DGS), há mais seis casos ativos no país do que no sábado.

Os dados relativos aos internamentos também mostram uma subida: mais cinco doentes em enfermaria e mais dois em unidades de cuidados intensivos (um total de 325 pessoas, 39 das quais em UCI).



Os novos óbitos deste domingo dizem respeito a uma pessoa entre os 40 e os 49 anos, outra entre os 60 e os 69 e ainda uma com mais de 80 anos.

Em termos de novos casos em 24 horas, este domingo volta a comparar-se (como sábado) com o dia 11 de agosto, dia em que o número de novas infeções chegou aos 120. A partir de então, e até ontem, os números subiram para cima de 200 novos casos diários.

No que toca a regiões, 43 dos 121 novos casos estão na região de Lisboa e Vale do Tejo (36%), bem como duas das três mortes. A terceira foi registada no Norte.