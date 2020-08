Amadora. Centro Comercial Alegro Alfragide evacuado devido a incêndio em restaurante

Um incêndio na cozinha de um dos restaurantes do Centro Comercial Alegro, na zona comercial de Alfragide, Amadora, obrigou este domingo à evacuação do edifício, tendo o fogo sido rapidamente combatido pelos bombeiros.

O incêndio deflagrou pelas 19h30, tendo fonte dos bombeiros voluntários de Carnaxide, que enviaram para o local dois veículos e uma ambulância, num total de dez operacionais, dito que o fogo “foi rapidamente dominado”.

Segundo a mesma fonte, o fogo começou por ser combatido pelos seguranças do centro comercial que, depois de chamarem os bombeiros, utilizaram o carretel do edifício para dominar as chamas.

O fogo teve origem numa fritadeira, na cozinha de um dos restaurantes, situado no segundo piso do centro comercial, na zona da restauração. O fumo originado pelo incêndio, que ocupou a nave central do centro comercial, obrigou ao encerramento de todas as lojas, exceto o hipermercado.

Pelas 20h00, funcionários e clientes continuavam a sair calmamente do edifício, estando a zona da restauração, situada no segundo de três pisos, totalmente vazia.

As portas do centro comercial reabriram às 20h25.

Pelas 20h40 continuavam a decorrer operações de limpeza no edifício, mantendo-se por essa hora os funcionários dos restaurantes à porta do centro comercial a aguardarem ordem para poderem ir buscar os seus pertences.