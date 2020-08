Putin oferece ajuda a Lukashenko para garantir segurança da Bielorrússia

Lukashenko afirmou, este domingo, em Minsk, que “nem morto” permitirá a entrega do país, na primeira manifestação de apoio desde que tiveram início as ondas de protesto popular há uma semana.

“Se ele está a pedir proteção, se for preciso, vai pedir proteção a quem? Só vai pedir à Rússia. E sabe que a Rússia dá, se for preciso”, comenta.

Para o Kremlin, “o mais importante é que estes problemas não beneficiem as forças destrutivas que procuram prejudicar uma colaboração mutuamente vantajosa” entre a Rússia e a Bielorrússia, aliança que se mantém entre as duas ex-repúblicas soviéticas.

O presidente chegou a um entendimento com Putin, que lhe disse que “uma ajuda completa será garantida, para assegurar a segurança da Bieolorrússia”, afirmou Lukashenko à agência pública Belta, depois de uma conversa telefónica entre os dois presidentes. “Quando há uma questão de dimensão militar, nós temos um acordo com a Federação russa, no âmbito da União (da Rússia e da Bielorrússia)” , frisou o dirigente.

O presidente bielorrusso Alexander Lukashenko afirmou, no sábado, que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, lhe assegurou uma “ajuda” para garantir a segurança no país, no seguimento dos protestos contra a sua reeleição.

Vários milhares de pessoas, muitas com bandeiras bielorrussas, reuniram-se na praça em frente à Casa do Governo, este domingo.

Imprensa conotada com a oposição refere que muitos dos participantes do comício foram levados para Minsk em autocarros contratados pelas autoridades.

"Queridos amigos, chamei-vos não para me defenderem, mas também vieram para que, pela primeira vez em um quarto de século, defendamos o nosso país, as nossas famílias, as nossas esposas e irmãs, os nossos filhos", disse Lukashenko.

O presidente bielorrusso, no poder há 26 anos, e que, segundo a Comissão Eleitoral Central do país, foi reeleito no dia 9 de agosto com pouco mais de 80% dos votos, rejeitou categoricamente a possibilidade de realizar novas eleições presidenciais.