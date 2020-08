Kamala Harris contra Trump

Trump declarou-se algo surpreendido por Joe Biden ter escolhido Kamala Harris para candidata do partido democrático à vice-presidência. O que surpreende é a surpresa de Trump, que provavelmente esperava um alvo mais fácil de atacar – uma política de extrema-esquerda, por exemplo, da área do socialista Bernie Sanders.

Kamala Harris está certamente à esquerda de J. Biden, um centrista, mas não se enquadra na ala esquerda radical do partido democrático; o que, a acontecer, limitaria as possibilidades de ser eleita.

Esta advogada tem uma longa carreira política, na qual se inclui ter sido procuradora do distrito de S. Francisco, procuradora geral da Califórnia e senadora federal, o que projeta uma imagem de alguém para quem a lei e a ordem são valores importantes.

Claro que tal não impediu Trump e os seus colaboradores de cobrirem K. Harris com uma chuva de insultos. Disseram que é falsa, mentirosa, medíocre, hipócrita, pertence à esquerda radical, é a pior, a mais horrível e a mais desrespeitosa de todos no Senado, etc. Nada de novo a acrescentar ao estilo de Trump quando fala de adversários políticos, apenas reduz ainda mais a credibilidade dos ataques verbais a K. Harris.