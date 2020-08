Notícia Renascença. Cavani chega a Lisboa na terça-feira e pode ser apresentado na quarta

Pode estar por dias a contratação do avançado uruguaio Edinson Cavani pelo Benfica. Ao que a Renascença conseguiu apurar, Cavani viajará para Lisboa na próxima terça-feira, tendo até já reserva marcada numa unidade hoteleira lisboeta, podendo a apresentação oficial acontecer logo na quarta.

Depois de anunciadas oficialmente as contratações de Pedrinho, Helton Leite, Gilberto, Everton “Cebolinha”, Waldschmidt e Vertonghen, o Benfica pode estar na iminência de anunciar o sétimo reforço da nova época – ainda que as contratações (bem como as saídas) não devam terminar por aqui.

No entanto, apurou também a Renascença, a apresentação de Edinson Cavani no Benfica, e havendo acordo escrito no papel, foi igualmente equacionada só para depois da final da Liga dos Campeões, que se disputará precisamente no Estádio da Luz, no próximo domingo.

As negociação para a contratação de Cavani decorrem já há várias semanas, tendo inclusamente sido noticiada a presença em Lisboa do irmão e empresário do internacional uruguaio, Walter Guly. Este domingo, em declarações à ESPN Uruguai, Walter Guly explicou que as negociações com o Benfica estariam "encaminhadas, mas não fechadas".

Cavani jogou as últimas sete temporadas no Paris Saint-Germain, onde apontou 200 golos em 301 jogos disputados, sendo agora um jogador livre, pois o contrato que o ligava ao clube francês terminou em julho. O uruguaio não participou, por exemplo, pelos parisienses na fase final da Champions disputada em Lisboa – e na qual o PSG se apurou para as meias-finais.

Cavani é um desejo público do Benfica, o próprio Jorge Jesus já referiu que “o presidente [Luís Filipe Vieira] está a fazer tudo para que isso aconteça”, e este domingo a comunicação social uruguaia, nomeadamente o programa de TV “Polidesportivo”, avançava que o avançado assinará pelas águias a troco de um ordenado de oito milhões de euros por época.

Certo é que só após desembarcar em Lisboa Cavani e o Benfica ultimarão os detalhes do contrato, não só quanto ao ordenado a receber pelo uruguaio, como quanto ao prémio de assinatura, comissão a pagar ao empresário e duração do vínculo – tendo sido noticiado nos últimos dias que o mesmo será de três anos, pagando o Benfica os honorários de Cavani em seis.