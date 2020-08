CDS exige demissão da ministra da Segurança Social

O presidente do CDS considera que a ministra do Trabalho e da Segurança Social não tem condições para se manter no cargo.

“Se o vírus é uma ameaça preocupante, a incompetência desta ministra também, portanto, a sua continuidade em funções é neste momento uma questão de saúde pública”, afirmou Francisco Rodrigues dos Santos à Renascença.

O líder dos centristas reagia assim às de Ana Mendes Godinho ao semanário “Expresso”, em cuja entrevista afirma não ter lido o relatório da Ordem dos Médicos sobre o surto de Covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz, que causou a morte a 18 pessoas.

“Pedimos que se mantenha em férias, como tem estado até aqui, e já não volte; dê lugar a outro e, portanto, se demita”, apelou Francisco Rodrigues dos Santos, concluindo que a ministra “não tem condições para se manter no cargo”.