Surto em Reguengos. Marcelo diz que justiça tem “muito material para apreciar”

Ao contrário da ministra do Trabalho e da Segurança Social , que ao “ Expresso ” afirmou não ter lido “pessoalmente” o relatório da Ordem dos Médicos por considerar que se trata de “uma valência da Saúde”, Marcelo já leu os quatro documentos existentes.

O Presidente da República considera que o Ministério Público tem muito para investigar no que toca ao surto do novo coronavírus em Reguengos de Monsaraz.

Marcelo acrescentou ainda que é preciso tirar lições para preparar futuros surtos, uma vez que a pandemia está longe do fim.

Os relatórios sobre o que se passou em Reguengos de Monsaraz já foram entregues ao Ministério Público.

O surto foi dado como resolvido em 10 de agosto (passada segunda-feira) e a direção do lar onde morreram 18 pessoas por causa da Covid-19 já garantiu ter feito “tudo” ao seu “alcance” para “salvar vidas”, no contexto de uma “crise” com “contornos dramáticos”.