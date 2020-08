Balanço DGS. Mais três mortes e 198 casos de Covid-19 em Portugal

Veja também:

Portugal conta mais 198 casos de infeção pelo novo coronavírus e mais três mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas. Confirma-se, assim, a nova tendência de descida de novos casos. Desde o dia 11 que não se registava um valor abaixo dos 200.

Segundo o boletim da Direção-Geral de Saúde deste sábado, há mais 211 pessoas consideradas curadas, menos 28 doentes internados e menos quatro em serviços de cuidados intensivos.

Dos novos casos identificados nas últimas 24 horas, 94 (47,5%) pertencem à região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), onde ocorreram também duas das três mortes registadas.

Na região Norte, foram identificados 66 novos casos, no Centro 16, no Alentejo 13 e no Algarve 8. Quanto às ilhas, o arquipélago dos Açores não registou qualquer caso desde ontem, enquanto o da Madeira acumula mais um.