Atropelamento mortal em Oliveira de Azeméis

Um despiste de uma viatura ligeira esteve na origem do atropelamento mortal, ao início da manhã deste sábado, na estrada nacional 227, na zona de acesso à A32, entre Vale de Cambra e S. João da Madeira.

Contactada pela Renascença, fonte do Comando distrital de Operações de Socorro de Aveiro indica que a vítima mortal é um homem de 37 anos.

O acidente, que ocorreu pouco depois das 6h30 na zona de Nogueira do Cravo, no concelho de Oliveira de Azeméis, provocou ainda ferimentos no condutor do carro.

No local estiveram quatro veículos dos Bombeiros Voluntários da Fajões, GNR e INEM.

A via foi, entretanto, limpa e já se circula sem condicionamentos.