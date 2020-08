MNE insta portugueses no Líbano a manterem contacto com embaixada

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal reafirmou esta sexta-feira a importância de os portugueses residentes no Líbano continuarem em contacto com a embaixada em Nicósia (Chipre), após as explosões que abalaram Beirute, provocando a morte de 178 pessoas.

“Terminou a missão a Beirute da embaixadora de Portugal residente em Nicósia, acreditada no Líbano. A missão permitiu falar com muitos compatriotas e conhecer melhor as suas preocupações. É agora muito importante que todos se mantenham em contacto com a nossa embaixada”, refere o ministério tutelado por Augusto Santos Silva, em publicação na rede social Twitter.