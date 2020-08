Sporting anuncia reforços. Antunes volta a Portugal "pela porta grande", Porro "entusiasmado com projeto" leonino

O lateral esquerdo português Antunes e o defesa direito espanhol Pedro Porro vão reforçar o Sporting, anunciou este sábado o clube.

O experiente Antunes, de 33 anos, chegou ao Sporting como jogador livre, depois de ter rescindido o contrato com o Getafe, no qual tinha estado nas últimas três temporadas, a derradeira marcada por uma grave lesão num joelho, assinando por duas temporadas.

Formado no Freamunde, o internacional português mostrou-se no Paços de Ferreira, levando a Roma a contratá-lo, emprestando-o, posteriormente a Lecce, Leixões, Livorno e Panionios.

Em 2012/13 regressou ao Paços de Ferreira, antes de se mudar a meio da temporada para o Málaga, do qual saiu em 2014/15 para o Dínamo de Kiev.

Já de leão ao peito, Antunes diz que "foi sempre um sonho de criança poder representar um grande clube em Portugal". "Agora surgiu esta oportunidade que não poderia deixar fugir", explicou.

"A sensação de voltar ao futebol português, e pela porta grande, é boa. Representar um clube como o Sporting é excecional e um voto de confiança enorme. Venho com vontade de ganhar troféus e é com essa vontade que vou entrar em campo", referiu ainda Antunes, garantindo ter "a certeza absoluta" de que vai corresponder ao que é dele esperado.

Porro, de 20 anos, chega a Alvalade por empréstimo do Manchester City, por duas temporadas, com opção de compra, depois de na última temporada ter sido cedido pelos 'citizens' ao Valladolid, no qual fez 15 encontros.



Com formação feita entre o Don Benito e Rayo Vallecano, Porro fez a sua estreia como sénior no Girona, em 2018/19, época em que fez 34 encontros pela equipa da liga espanhola, sendo contratado, no final dessa época, pelo Manchester City.

O lateral espanhol, na apresentação, disse estar "muito feliz" por representar os leões. "O Sporting é um grande de Portugal e o projecto entusiasmou-me. É um grande passo na minha carreira. Venho para dar tudo de mim e fazer um grande campeonato", garantiu.

Quanto ao que pode dar, Pedro Porro deixou uma promessa. "Sou um tipo de jogador que gosta de trabalhar, de traçar objectivos e cumpri-los. Venho para dar o máximo e ajudar os meus companheiros de equipa e este grande clube. Espero dar muitas alegrias. Sei que os nossos adeptos vibram muito, por isso digo-lhes que estejam tranquilos: vou dar tudo por esta camisola. Espero que a pandemia os deixe regressar em breve ao estádio porque serão uma grande ajuda para nós."

Estas são as duas primeiras contratações oficializadas pelo Sporting para a nova temporada.