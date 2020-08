Piqué diz que Barcelona "bateu no fundo" e precisa de mudanças a todos os níveis

"Sim, tocámos no fundo. Não é a primeira, nem a segunda ou terceira vez. Estamos no caminho errado. Os treinadores e jogadores sucedem-se, mas há vários anos que não conseguimos ser competitivos no plano europeu. Temos de refletir internamente e decidir o que é o melhor para o clube, para o ‘barça'. É qualquer coisa de inaceitável para o FC Barcelona", reconheceu.

"Quando o Piqué faz uma referência assim, em algo terá razão", assume treinador

O treinador Quique Setién surgiu abatido e comentou as palavras de Piqué: "Quando o Piqué faz uma referência assim, em algo terá razão. Há uma frustração enorme e há que tomar decisões a pensar no futuro. Isto causa-nos muitos danos. É uma derrota muito dolorosa, são demasiados golos. A equipa foi oprimida pela contundência do Bayern. Certamente algo terá de mudar".



O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, pediu desculpa aos adeptos do clube. "É uma noite muito dura com uma derrota duríssima. Não fomos a equipa somos nem o clube que representamos. Lamento muitíssimo. Há que pedir desculpa a todos os adeptos do Barcelona. É um resultado muito expressivo. Felicito o Bayern. Não estivemos à altura".

O equipa catalã sofreu uma goleada no Estádio da Luz, em Lisboa, frente ao Bayern Munique, por 8-2, nos quartos de final da Liga dos Campeões.