Jurgen Klopp eleito melhor treinador da liga inglesa

O alemão Jurgen Klopp foi eleito o melhor treinador da liga inglesa de futebol, depois de conduzir o Liverpool ao título de campeão inglês, algo que os 'reds' não conseguiam há 30 anos.

Para conquistar o título, o Liverpool terminou a competição com 18 pontos de avanço sobre o segundo classificado, o Manchester City, e bateu o recorde de pontos do clube, ao concluir com 99.

Na escolha da Premier League, Klopp, que foi cinco vezes eleito o treinador do mês, bateu Frank Lampard (Chelsea), Brendan Rodgers (Leicester City) e Chris Wilder (Sheffield United), somando mais um troféu individual, depois de já ter sido reconhecido pelas associações de jornalistas de futebol e de treinadores.

Na sexta-feira, o defesa direito dos 'reds' Trent Alexander-Arnold tinha sido eleito como o melhor jovem jogador.