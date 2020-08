Miguel Oliveira parte do 11.º lugar para o GP da Áustria

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) parte no domingo do 11.º lugar da grelha de partida para o Grande Prémio da Áustria de MotoGP, que se realiza no Red Bull Ring, em Spielberg.

O português da equipa Tech3, que conseguiu a qualificação direta para a Q2 ao ser o sétimo mais rápido nos terceiros treinos livres, gastou 1.23,939 minutos para completar a sua volta mais rápida, ficando a 489 milésimos de segundo do mais rápido, o espanhol Maverick Viñales (Yamaha).

O GP da Áustria de MotoGP é a quarta prova da temporada. O piloto de Almada ocupa, atualmente, o 12.º lugar do campeonato, com 18 pontos.