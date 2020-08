Fórmula 1. Lewis Hamilton conquista quarta "pole" em seis corridas do Mundial

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou este sábado a quarta "pole position" da temporada, ao garantir o melhor tempo para a o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, em Barcelona.

Hamilton gastou 1.15,584 minutos na sua melhor volta ao traçado catalão, deixando o seu companheiro de equipa, o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) a 59 milésimos de segundo.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o terceiro mais rápido, a 708 milésimas de segundo de Hamilton.

"Fisicamente, o calor é duro. Por causa disso também sentimos problemas com os pneus. É isso que tentamos gerir durante as voltas", explicou Hamilton, no final.

Esta foi a quinta "pole" do campeão mundial no circuito catalão, ultrapassando o brasileiro Ayrton Senna e ficando a duas do recorde do alemão Michael Schumacher, mas a 92.ª da carreira, um recorde absoluto na Fórmula 1.

A Mercedes conquistou, aqui, também, a oitava "pole", sendo que em sete dessas ocasiões, fez a dobradinha, tal como hoje.

Hamilton queixou-se, ainda, do vento que tem afetado a zona do traçado de Barcelona, mostrando alguma preocupação por ter Valtteri Bottas a seu lado.

"Vai ser um longo caminho até à primeira curva", frisou.

O GP de Espanha de Fórmula 1 será a sexta corrida da temporada. Lewis Hamilton lidera com 107 pontos, mais 30 do que o finlandês.