Benfica. Contratações oficializadas à CMVM

O Benfica confirma as contratações de Éverton e Waldshmidt, em comunicado à CMVM, com pormenores do negócio.

O internacional brasileiro Éverton “Cebolinha” foi contratado ao Grêmio por 20 milhões de euros. Vínculo de cinco anos e a claúsula de rescisão mais alta do futebol português: 150 milhões de euros. Bate a do portista Fábio Silva (125 M) e a de João Félix (120 M).

Já por Waldschmidt, ex-Friburgo, as águias pagaram 15 milhões. Os alemães receberão 7,5% de uma futura transferência. Contrato de 5 anos e uma cláusula de rescisão de 88 milhões de euros.

Confirmada foi também a contratação do defesa central belga Vertonghen, mas este chega a custo zero.

Com estes três reforços, o Benfica passa a somar seis reforços confirmados para 2020/21. Helton Leite (ex-Boavista), Gilberto (ex-Fluminense) e Pedrinho (ex-Corinthians) já tinham sido dados a ver e trabalham às ordens de Jorge Jesus.