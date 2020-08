Braga quer saber qual o perfil dos públicos de Cultura

A autarquia de Braga tem em marcha um estudo que visa traçar o perfil dos públicos dos equipamentos e eventos culturais de referência no concelho e identificar potenciais novos públicos.

Em comunicado, o município esclarece que o estudo se insere no contexto da estratégia Braga Cultura 2030 e da candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura 2027 e visa “traçar um retrato detalhado dos públicos de cultura do concelho e a identificação de potenciais públicos”.

“Permite também efetuar a análise da comunicação estratégica do município e dos equipamentos culturais visados, identificando alguns dos seus impactos para o diálogo, o envolvimento, a fidelização, a captação e a formação de públicos. Através dele será ainda quantificada a satisfação dos públicos com a oferta cultural atual na cidade”, acrescenta a autarquia bracarense.

O estudo foi encomendado ao Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho.

Os participantes no questionário usufruirão de um desconto de 50% num espetáculo de programação própria do Theatro Circo ou do gnration.

“A ideia desta oferta é que o próprio questionário seja motor de participação na atividade cultural do concelho. Ao mesmo tempo, quem participar no seu preenchimento está a contribuir para o processo de candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura”, assinala o comunicado.

Para usufruir do desconto de 50% num espetáculo, o participante só precisa de se dirigir à bilheteira do Theatro Circo ou do gnration, indicando o endereço de correio eletrónico que usou no preenchimento do questionário.

Segundo a autarquia, a Estratégia Cultural de Braga 2020-2030 é o resultado de um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde 2018 pela equipa criada pelo Theatro Circo e pelo Município de Braga, para preparar a candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura 2027.