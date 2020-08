Bairro em Festa. Festival leva música, artes e debates ao eixo da Almirante Reis

O festival Bairro em Festa realiza-se a partir de segunda-feira no eixo da Avenida Almirante Reis, em Lisboa, com concertos, espetáculos, cinema, exposições e debates, anunciou a organização esta sexta-feira.

O evento abrange, durante sete dias, as zonas do Intendente, Anjos, Pena e Arroios e tem entrada gratuita nas iniciativas com reservas e lotação limitada, de acordo com as normas de segurança da Direção-Geral da Saúde.

De acordo com a organização, a realização deste evento tem este ano mais sentido, já que o festival “sempre deu particular atenção às pessoas em situações de vulnerabilidade, independentemente da origem dessa condição: discriminação social, isolamento, racismo”, e foca-se nesta edição também “nos que vivem e dependem de um dos setores mais afetados por esta crise: a Cultura”.

“Foram os primeiros a parar e serão dos últimos a retomar uma vida plenamente normal. Também eles pertencem, noutro contexto e com outros contornos, a um grupo com pouca proteção social. É também a pensar em todos os artistas, técnicos, produtores e outros profissionais do espetáculo que não paramos”, escreve, numa nota.

Os concertos, no Quartel da GNR, na Rua Jacinta Marto, iniciam-se na quinta-feira, dia 20 de agosto, com Pedro Salvador e Madalena Victorino e Companhia Limitada: o Concerto, seguindo-se Filipe Sambado na sexta-feira seguinte (dia 21), António Zambujo e Jon Luz, com Do Fado à Morna, no sábado (dia 22), o encerramento decorre no domingo (dia 23) com Ayom.

Também no quartel da GNR estarão as exposições de Lígia Fernandes e de Micaela Jarast.

“Do Largo, ou do tirar pelo Natural” é uma outra exposição do programa, do fotógrafo residente João Tuna “com os rostos mais marcantes do bairro do Intendente”, salientou a organização.

Por várias artérias do bairro, ocupando espaços culturais, decorrem os “Recantos Performativos”, com vários artistas como Auéééu Teatro, Bestiário, Alice Duarte e Marta Jardim, Ana Vilela da Costa, Beniko Tanaka e Claudio Hochman, Diana de Sousa, Keli Freitas, Margarida Barata e Sofia Valadas.

O programa inclui ainda a performance “Do ‘Tuk-Tuk’ ao Artista”, descrito como “quatro momentos musicais em quatro locais secretos ao longo de quatro dias do festival”, assim como o projeto Cine à Roda, “uma jornada entre a serigrafia, o debate/conversa e a sessão de cinema em torno de temáticas como a inclusão social, a cidadania e o direito à habitação”, que também decorre em “pátios secretos”.

O ciclo de debates “Agora: Recriar a Cidade” decorre na Praça das Novas Nações, nos Anjos, que abordam temas como o esvaziamento da cidade e as suas consequências.

Para os mais novos, as “Festinhas no Bairro” decorrem na Escola EB1 N.º 1 da Pena, transformada num Centro Cultural para Famílias que irá acolher diariamente espetáculos e workshops.

O Bairro em Festa é uma iniciativa cultural copromovida pelo Largo Residências, Câmara Municipal de Lisboa, EGEAC e Junta de Freguesia de Arroios, em parceria com a Rede Local de Parceiros socioculturais em torno do Eixo Almirante Reis (Intendente, Anjos, Pena e Arroios).

A programação pode ser consultada no site do evento, na página de Facebook do festival e na conta de Instagram.