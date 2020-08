Jesuíta português em Beirute. “Estamos de vassoura na mão e mangas arregaçadas”

Uma semana e meia depois, o cenário ainda não permite esquecer. “Visualmente, há muitas cicatrizes . A hemorragia ainda não está estancada, porque olhamos à nossa volta e ainda vemos muitos edifícios a ruir; a banda sonora continua a ser a de vidros a serem varridos, pedaços de casas a ser arrancados para que se possa limpar e as pessoas possam tentar minimamente ocupar as casas. É, assim, um ambiente de estaleiro de obras improvisado”, explica.

“Sou uma espécie de capelão acidental”, conta. Lembra-se do “impacto enorme” que mudou a vida num segundo. “A destruição foi quase total, e a partir daí foi um desenrolar de pequenos quadros difíceis: começar a ver pessoas muito feridas, começar a ouvir as vozes de vizinhos dos andares de cima, mães à procura dos filhos”.

Diz que “tanto são voluntários para dar pão e água, como de vassoura na mão, ou voluntários engenheiros que estão a tentar avaliar as estruturas dos edifícios”. E isso é o que mais o tem impressionado. “Toca-me muito ver as pessoas a ajudarem-se. Pessoas que não se conhecem de lado nenhum a entrar numa loja e a perguntar 'precisa de alguma coisa?' ou ' tenho aqui uma sanduíche, coma '. Se for preciso ir despejar o lixo ou tirar sacos de vidros, vão. É extraordinário ver as pessoas a ajudarem-se”, sublinha.

“A resposta foi imediata, talvez porque se habituaram a viver situações de guerra nos últimos 40 anos ou por uma questão de temperamento. O que sei é que as pessoas entraram logo em ‘modo de serviço’ , não levou sequer umas horas, foi imediato. Na rua, quem estava bem ou com ferimentos ligeiros passou a cuidar dos outros”, conta, explicando que esse continua a ser o ambiente geral na cidade.

“Beirute está a ser chorada como símbolo de um país”

Rui Fernandes não ficou ferido na explosão, mas várias obras da Companhia de Jesus foram atingidas pelo impacto, incluindo a comunidade onde reside e a universidade onde estuda.

“Aqui em Beirute, temos uma escola pegada à comunidade onde vivo e temos outra comunidade muito grande, que é a casa mãe, a Cúria dos jesuítas, todas muito próximas da zona de explosão. A escola ficou muito danificada e, neste momento, está-se a tentar fazer o básico que é limpar, tirar vidros, tentar arranjar portas, pelo menos a porta de entrada, para tentar o mínimo de proteção”, conta, embora até agora não se tenham registado pilhagens.

“Talvez venha ainda a acontecer, mas neste momento não”. O que há, garante, é um “sentimento de choque, de trauma”, porque para os libaneses “esta explosão acaba por ser o símbolo de uma série de feridas. Beirute está a ser chorada como símbolo de um país e de uma fase da história difícil deste povo”.

O jovem sacerdote, que se encontra a fazer o doutoramento na Universidade de São José, em Beirute – instituição que pertence aos jesuítas – espera poder continuar os estudos por mais um ano no Líbano: “esse é o plano”. Mas reconhece que o futuro é imprevisível. A nova realidade pode obrigar a Companhia de Jesus a repensar a sua presença, reajustando serviços. Para já, estão na linha da frente da ajuda.

“Temos o JRS, Serviço Jesuíta aos Refugiados, que continua a trabalhar e agora, com todo o problema das dezenas de milhares de desalojados, é uma das instituições que está a tentar dar respostas a isso. E é sempre uma resposta muito diversificada, desde alojamento, que é a questão básica, mas também respostas a nível de educação, de saúde”.

Fala ainda dos vários grupos de voluntários ligados à universidade, “uns de reflexão, com universitários e professores, outros de ação, com cantinas abertas, distribuição de alimentos, e de apoio psicológico a vítimas”. E revela que, na comunidade onde vive, também estão a pensar criar “uma espécie de cozinha aberta, para ajudar os nossos vizinhos, porque vivemos num dos bairros mais afetados”.

“As pessoas estão a sofrer, mas não se resignam na condição de vítimas”

Há quase um ano e meio em Beirute, Rui Fernandes fala do Líbano como um país que também já sente como seu. “Tendo tantos amigos já cá, uma pessoa vai-se sentido um bocadinho libanês. E é difícil ver a cidade assim, ver os nossos vizinhos e amigos a passar estas coisas. Mas, ao mesmo tempo, pela positiva, impressiona muito a capacidade e humanidade desta população”, refere. Qualidades que diz contrastarem com a inércia do regime, que conduziu o país a uma situação de grave debilidade económica. Duvida que se possa enfrentar a crise sem apoio internacional e não prevê solução rápida nem fácil para a instabilidade política, contra a qual os libaneses lutam há meses, e que agora se agravou.

“O Líbano tem uma situação política muito complexa. Culturalmente é muito complexo, situa-se numa região do mundo muito complexa e está há muitos meses em convulsão. Agora temos um governo demissionário, mas o que as pessoas têm estado a pedir não é apenas a mudança de caras, querem é uma nova organização política, um novo sistema político, o que obviamente não se faz do dia para a noite”, afirma. Embora considere que “há muitas razões de esperança, porque as pessoas são extraordinárias”, admite que “não é expectável que a solução seja rápida”. E alerta para a grave crise alimentar que se avizinha, porque a explosão também destruiu as reservas de cereais.

“A zona da explosão é onde está concentrada a maior parte das reservas de alimentos e de bens essenciais, e foi praticamente destruída. E segundo a FAO (Organização para a Alimentação e Agricultura), o Líbano só tem reservas para duas semanas, portanto, prevê-se para breve – caso não haja uma resposta internacional e caso o Estado libanês não acelere a sua capacidade de diálogo com outros países – que as reservas de cereais vão terminar”, alerta, lembrando que “numa cultura de pão, não ter cereais é muito grave”.

Apesar dos desafios serem grandes e difíceis, o padre Rui reafirma “estamos de vassoura na mão e mangas arregaçadas!” E dá mais um exemplo da resiliência dos libaneses.

“Ainda ontem, no grupo de voluntários onde tenho estado a trabalhar, uma senhora me dizia: 'nós gostamos de viver. Se caímos, não ficamos a chorar, levantamo-nos e vamos à procura da solução'. E a verdade é que eu vejo muito isto aqui, acho que é uma descrição muito exata desta comunidade, destas pessoas. Estão a sofrer, mas não se resignam na condição de vítimas”. Nem mesmo no atual contexto difícil de pandemia, por causa do novo coronavírus.

“As pessoas andam de máscaras e de luvas na rua, tenta-se, tanto quanto possível, ter cuidado, mas o sentimento geral é o de pôr ‘mãos à obra’, não é alimentar o miserabilismo, dizer ‘ai isto que aconteceu’. Não. As pessoas falam disso, mas de pé, levantadas, e isso é extraordinário”, afirma.