Viana do Alentejo. Pandemia cancela feira centenária

Se não fosse a pandemia, por estes dias, em Viana do Alentejo, concelho do distrito de Évora, já se trabalhava para a realização, no fim-de-semana do quarto domingo de setembro, da Feira d’Aires. Uma feira centenária, “onde o profano e o sagrado andam de mãos dadas”, cruzando manifestações religiosas, espetáculos musicais, atividades económicas ou comércio tradicional.

Com as transformações inerentes a cada época, a Feira d’Aires realiza-se desde 1751, sendo, desde sempre, local de encontro privilegiado, seja para o negócio, seja pelo convívio, seja pela fé, ou não fosse o Santuário de Nossa Senhora d’Aires, um santuário mariano, o “palco” principal em torno do qual acontecem as todas celebrações.

Este ano não é assim. A feira foi cancelada, por decisão do município, à semelhança de outros eventos e atividades no concelho alentejano. Na terra, de uma forma geral, a decisão foi bem aceite, atendendo às circunstancias, o que não invalida a existência de um sentimento de tristeza.

“Fiquei triste, pois a gente gosta de festas, mas temos de nos conformar, uma vez que a saúde está em primeiro lugar”, diz, à reportagem da Renascença, Francisca Maia, que reside na freguesia de Alcáçovas.

O mesmo sentimento invade João “Canaica”, como é conhecido. Nascido e criado em Viana do Alentejo, hoje com 72 anos, sentado ao lado do amigo Leonel, num banco da Praça da República, aviva memórias de outros tempos.

“Juntávamos dinheiro no verão, para ir à feira comprar um par de botas ou uns safões, e outros um pelico”, recorda. “Vinham excursões de todo o lado por causa da Santa, e a feira chegava a durar oito dias, sempre a comer e a beber”, acrescenta, João “Canaica”.

Boas recordações, num tempo inusitado e de grandes dificuldades para quem aproveita estes eventos para fazer prosperar o negócio.

“Não havendo feira, é mau para a nossa economia, e é pena, pois todas as pessoas perdem com isso”, afirma, Lusitana Figueiredo que, entretanto, se juntou à conversa, confessando sentir-se “triste por causa do motivo que é, e por não poder mostrar a feira a quem nos visita.”

Já Fernando Fialho olha para a conjuntura com alguma preocupação, ou não fosse empresário da restauração. Faz contas à vida para conseguir sobreviver à crise e manter os seus empregados. “Vivemos um dia de cada vez e até agora estamos a aguentar”, afirma o proprietário da churrasqueira “Escadinhas”, que registou uma uma quebra na ordem dos 60%, em consequência da pandemia.

“Servíamos uma média de 60, 70 refeições por dia, e agora temos 30, 25, outras vezes menos, e nem sequer podemos contar com a feira”, lamenta o empresário.

“Na altura da feira, temos sempre casa cheia, no sábado servimos 300 refeições, mais 300 no domingo desse fim-de-semana, está a ver, este ano deixamos de vender 600 refeições, o que faz muita diferença”, acrescenta Fernando Fialho, que, atualmente, encontra na venda de comida para fora, a tábua de salvação do seu restaurante.