SOS Racismo. PSP apresenta queixa-crime contra jornal "Público" por causa de cartoon

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou esta sexta-feira uma queixa-crime contra o jornal "Público", por causa de uma ilustração que faz a capa do suplemento satírico "Inimigo Público".

No cartoon, da autoria de Nuno Saraiva, uma personagem vestida com uma farda da PSP integra um grupo manifestantes com tochas, evocando o episódio que teve lugar no sábado, frente à sede da associação SOS Racismo, onde um grupo de nacionalistas se concentrou com tochas e máscaras brancas a tapar os rostos. O título do por cima do "cartoon" é "André Ventura contra pena de morte porque depois de mortos é impossível haver castração".

"Este cartoon, de forma explícita, associa a PSP a um qualquer movimento politico-ideológico, afetando publicamente a isenção e apartidarismo que caracterizam a instituição, resultantes não só de obrigação estatutária e da condição policial, mas também da convicção dos polícias que a integram", acusa a PSP em comunicado enviado às redações.

"A PSP lamenta a leviandade com que o jornal e o cartoon em questão feriram a boa imagem da instituição e dos polícias que nela servem e protegem os nossos concidadãos", crítica a Polícia.

Por "considerar que os factos referidos ofendem a credibilidade, o prestígio e a confiança devidos à instituição, consubstanciando a prática de crime", será apresentada "ainda hoje" uma queixa-crime no Ministério Público, adianta a força de segurança.