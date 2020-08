Sindicato da PSP responde a cartoon do "Público". “A maioria dos polícias não é racista”

Paulo Rodrigues diz que o cartoon da autoria de Nuno Saraiva, em que uma personagem vestida com uma farda da PSP integra um grupo manifestantes com tochas, evocando o episódio que teve lugar no sábado, frente à sede da associação SOS Racismo, onde um grupo de nacionalistas se concentrou com tochas e máscaras brancas a tapar os rostos, toma a parte pelo todo.

Assume que há alguns polícias que se identificam com ideais extremistas, mas o grupo como um todo não pensa dessa forma.

“A maioria dos policias não é racista e somos claramente contra qualquer sinal de racismo, não nos revemos em nenhuma situação que ponha em causa os direitos, as liberdades dos cidadãos, seja ele qual for.”

O sindicalista diz que o racismo deve ser combatido, mas “não pondo todos no mesmo saco e achando que rotular de racismo a polícia é a forma de o combater”.