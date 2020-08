PSP trava motim de migrantes no aeroporto do Porto

Onze migrantes de nacionalidade marroquina foram detidos esta quinta-feira, depois de terem protagonizado um motim que causou estragos avultados no Centro de Instalação Temporária (CIT) existente no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. A informação foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada à RTP pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Segundo o jornal, os tumultos aconteceram depois de o grupo ter sido notificado da decisão judicial que os obriga a permanecer mais 30 dias naquelas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Os desacatos terão obrigado à intervenção do Corpo de Intervenção da Unidade Especial de Polícia.

Contactada pela Renascença, a PSP não adianta mais informações, remetendo qualquer esclarecimento para o SEF.

Segundo o JN, os migrantes fariam parte do grupo intercetado no dia 15 de junho pela Polícia Marítima numa praia de Loulé, no Algarve.