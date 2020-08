José Gil. "Abriu-se um espaço de extrema-direita em Portugal que não se vai fechar"

Sobre a popularidade de André Ventura, começa por apontar para o descontentamento "há muito existente em Portugal", que dantes se refugiava no abstencionismo e que agora encontrou eco no Chega. "Ventura cavalga aquele descontentamento subterrâneo que nós temos há dezenas de anos."

Como se pode entender o fenómeno Chega de André Ventura?

O Chega não cresce por si, o Chega cresce dentro de um meio, um ambiente político e social. Em primeiro lugar, o PS e o António Costa conseguiram integrar a extrema-esquerda dentro do sistema, conseguiu que as margens com uma certa inorganicidade política fossem integradas no sistema. O resultado é que hoje as pessoas que, há muito, não suportam o sistema político nem os políticos, porque são corruptos, porque o sistema é injusto, não têm já em que margem se colocar.

Ao mesmo tempo, como nós sabemos, o PSD e o CDS deixaram de fazer oposição. O resultado é que o alvo do descontentamento há muito existente em Portugal, que se refugiou no abstencionismo, etc, esse alvo tornou-se o sistema inteiro. Está inaugurado em Portugal, abriu-se um espaço de expressão política de extrema-direita, que não se vai fechar.