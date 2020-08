Esposende recupera casas com mais de dois mil anos

O Castro de S. Lourenço está integrado na Rede de Castros do Noroeste e é o maior fator atrativo do concelho.

De acordo com o comunicado da autarquia, “foram recuperados três edifícios circulares, uma estrutura oblonga, sendo a restante de planta irregular. No interior de uma delas respeitou-se o banco de pedra corrido encostado a uma das paredes”.

Os trabalhos agora desenvolvidos no Castro de S. Lourenço, assinala a autarquia, “obedeceram a critérios fundamentados pela experiência adquirida nas intervenções realizadas em outros castros nacionais e galegos e, sobretudo, nos resultados obtidos com as intervenções arqueológicas realizadas no próprio Castro de S. Lourenço”.

A autarquia de Esposende está a recuperar as casas do Castro de S. Lourenço, em Vila Chã. O investimento ultrapassa os 10 mil euros e prevê, além da reconstrução de cinco habitações pertencentes a dois núcleos habitacionais, a reconstituição dos telhados das casas castrejas.

Segundo dados da autarquia, entre 2014 e 2019 foram registados mais de 68 000 mil visitantes, incluindo alunos e participantes em atividades de Serviço Educativo, um crescimento que é justificado pelo “investimento” realizado.

“A aquisição de terrenos, num investimento de 150 mil euros, permitiu requalificar o espaço envolvente à segunda linha de muralhas. Posteriormente foi construída a área de merendas e o circuito pedonal, zonas de estacionamento, reflorestação com espécies autóctones, recuperação do muro de pedra solta para delimitação do recinto, criação de espaço informal de anfiteatro naturalizado, instalações sanitárias e ilha ecológica, num investimento de cerca de 250 mil euros”, enumera a autarquia.

No Centro Interpretativo de S. Lourenço, os visitantes têm à sua disposição o documentário “Quem somos e de onde vimos…”, que permite conhecer o Castro de S. Lourenço no contexto do Noroeste Peninsular, refletindo as vivências do castro ao longo de 20 séculos de ocupação.

Os mais novos podem assistir ao filme “Caturo, o pequeno guerreiro” e os especialistas têm à sua disposição o livro “Memórias Arqueológicas do Castro de S. Lourenço”, uma publicação com dois volumes.

“IDENTIDADE(S): o Homem e o Território Esposende nas origens da Cultura Castreja” é a mais recente exposição do Centro Interpretativo de S. Lourenço e, tal como a exposição “Mar Histórias”, pode ser visitada gratuitamente, de 2.ª a 6.ª feira, das 10h às 13h e das 14h às 18h, e aos fins-de-semana e feriados, entre as 14h e as 18h.