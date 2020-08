Diretor do Inimigo Público "estupefacto" com queixa da PSP. "Este cartoon é sobre André Ventura"

O diretor do Inimigo Público, Luís Pedro Nunes, está “surpreendido” e “estupefacto” com a decisão da PSP em apresentar uma queixa crime contra o jornal "Público", devido ao cartoon que ilustra um agente da polícia entre manifestantes com tochas, numa versão satírica do protesto "nacionalista" que teve lugar no sábado frente à sede da associação SOS Racismo.

À Renascença, Luís Pedro Nunes diz que se sente incomodado por ter de explicar o que é a sátira, e lamenta que não se perceba que “este cartoon não é dirigido à PSP”.

A história que o desenho conta é outra. “Estamos perante uma imagética de algo que aconteceu esta semana, para a retirar e contar uma história da sociedade portuguesa. As pessoas que estão ligadas a manifestações racistas e que se escondem atrás da máscara do André Ventura”, começa por explicar.

Depois pormenoriza que na imagem se veem vários tipos de pessoa, “um que parece um apresentador de televisão das manhãs, e que vai à frente, outro parece um adepto de futebol, e há um que está fardado” [de PSP] “porque temos tido notícias de alguns membros da Polícia, que estiveram ligados a manifestações racistas”.