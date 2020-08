Covid-19 na Grande Lisboa. Seis concelhos com vigilância reforçada

O reforço vai acontecer por fases, diz o responsável ao jornal, acrescentando que a medida se enquadra já na preparação no terreno para o Inverno.

As equipas multidisciplinares são constituídas por médicos de saúde pública, funcionários da Segurança Social, da Proteção Civil municipal (dos vários concelhos) e elementos das forças de segurança.

Segundo Rui Portugal, responsável pelo gabinete de intervenção para a supressão da Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo e sub-diretor da Direcção-Geral da Saúde (DGS), estes concelhos reúnem duas condições fundamentais para que se conclua que apresentam um risco acrescido de casos de infeção pelo novo coronavírus: alta densidade populacional e níveis socioeconómicos instáveis.

Na quinta-feira, Portugal registou 325 novos casos de Covid-19, 204 dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo. O número representa um aumento para níveis de meados de julho, altura em que se registaram 339 novas infeções pelo novo coronavírus.

Rui Portugal admite alguma preocupação, mas lembra que “tivemos surtos que podem explicar estes valores”.

“Aceitamos estes dados com humildade e preocupação, mas temos o controlo da situação”, afirma ao “Público”.

Também na quinta-feira, o Governo decidiu prolongar, até às 23h59 do dia 31 de agosto, a situação de contingência na Área Metropolitana de Lisboa (AML) e o estado de alerta no resto do país.

A AML engloba 18 municípios de um lado e de outro do rio Tejo, sendo a maior área metropolitana do país em número de habitantes.