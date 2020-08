Covid-19. Almada tranquila quanto a reforço de vigilância

A presidente da Câmara de Almada reage com tranquilidade à inclusão do concelho na lista de municípios da Grande Lisboa que vão ter vigilância reforçada, através das equipas multidisciplinares de combate à Covid-19.

A notícia é avançada nesta sexta-feira pelo jornal “Público”, segundo o qual a medida se estende ao Seixal, ao Barreiro, à Moita, a Setúbal e a Vila Franca de Xira.

Rui Portugal, responsável pelo gabinete de intervenção para a supressão da Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo e subdiretor da Direcção-Geral da Saúde, alega que a elevada densidade populacional e os níveis socioeconómicos instáveis representam risco acrescido de casos de infeção pelo novo coronavírus.

Confrontada pela Renascença com este retrato, Inês Medeiros reconhece que "Almada tem, de facto, uma grande diversidade de situações, mas é importante salientar que, independentemente dessa diversidade, ou de ser o concelho mais populoso da margem esquerda do Tejo – e essa é uma situação conhecida há muito – tem sido possível lidar com a pandemia de forma controlada".