"Convergência pela Cultura" quer que governos e sociedade civil conheçam "realidade do setor"

O primeiro prende-se com a necessidade de reorganização dos trabalhadores da Cultura, o que no entender dos membros da Plataforma, exige uma reforma estrutural da Segurança Social que a torne mais inclusiva para estes trabalhadores.

Alexandre Morais, membro da plataforma cívica, diz à Renascença que, com a pandemia, veio ao de cima toda essa “fragilidade perversa” no setor.

Defende que o Estado deve contemplar uma verba extraordinária para a atribuição de um complemento de ajuda até março de 2021, nunca inferior a 438,81 (valor do IAS – Indexante dos Apoios Sociais).

Por outro lado, reivindicam a eliminação dos entraves à concessão de apoios sociais de emergência quando há dívidas fiscais ou à segurança social; ou sem perdão, a possibilidade de liquidação faseada.

No entender destes movimentos, os trabalhadores intermitentes devem ter a carreira contributiva equiparada ao Regime Geral, contabilizada desde que se inicia até à cessação definitiva, anulando o regime de suspensão de atividade, aplicando-se uma taxa média de IRS de 25% sobre os rendimentos auferidos.

A recuperação das atividades culturais, a revisão e enquadramento do associativismo, a revisão dos direitos de autor e adaptação aos meios digitais, a criação de um Serviço Público de Cultura, a revisão da lei do mecenato e da Direção Geral das Artes são outros pontos prioritários para “Convergência pela Cultura”.

Este é um setor com dezenas de CAE (Código de Atividades Económicas). Por isso a Plataforma considera que é altura de se criar uma nova tabela para todas as profissões da Cultura (artísticas e de suporte do espetáculo) no INE (Instituto nacional de Estatística), com reflexo no CPP (Código Português de Profissões) e no CAE.

À espera de serem ouvidos

A acusação não é apenas para este governo, “nunca houve um governo capaz de definir uma verdadeira política de cultura por falta de visão estratégica para o setor”, lê-se no Manifesto.

Mas a emergência provocada pela pandemia colocou o foco no atual governo e na Ministra da Cultura, Graça Fonseca. “Não temos um interlocutor, o governo só falou com os promotores internacionais de eventos, Sociedade Portuguesa de Autores e Sindicato, mais ninguém” refere Alexandre Morais.

Com este Manifesto em que apresentam a situação no setor e propostas, os membros da Plataforma “Convergência pela Cultura” esperam ser recebidos por quem decide. Os pedidos seguiram para o Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro Ministro e Presidência do Conselho de Ministros, além dos grupos parlamentares.

Vigília Cultura e Artes, Movimento Cancelado, Movimento dos Profissionais de Espetáculos e Eventos, Art Institute, Plataforma Cívica P’la Arte, Movimento pelos Profissionais das Artes Performativas, Grupo de Programadores Culturais, Associação Nacional para a União das Artes, Grupo Informal de Trabalhadores da Cultura, Dança em Diálogos e Razão d’Arte são os grupos que integram, para já, a plataforma “Convergência pela Cultura”.