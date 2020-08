Balanço DGS. Mais duas mortes e 235 novos casos de Covid-19

Portugal regista 1.772 mortes (mais duas que na quinta-feira) e 53.783 casos (mais 235) confirmados de infeção por Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) apresentado esta sexta-feira. O número de casos volta a descer, após dois dias com tendência crescente. Os dois óbitos a registar foram na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Há mais 197 recuperados, totalizando, neste momento, 39.374. Quanto aos casos ativos, existem 12.637 (mais 36).

Entre segunda e hoje, apenas na terça-feira houve uma diminuição no número de casos ativos, enquanto na semana passada, de segunda a domingo, apenas na sexta havia ocorrido um aumento.



Dos 235 novos casos, 151 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, 51 no Norte, 13 no Alentejo, 11 no Algarve, oito no Centro e dois na Madeira. Refira-se: nos Açores não há novos casos.