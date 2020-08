Praga de gafanhotos. FAO defende resposta conjunta na África Austral

O representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura em Moçambique (FAO, na sigla inglesa) defendeu nesta sexta-feira uma resposta conjunta entre os países da África Austral para fazer face à praga de gafanhotos na região, alertando para a sua rápida propagação.

Os “insetos deslocam-se muito rapidamente e podem atravessar as fronteiras sem que ninguém perceba em menos de 24 horas. Portanto, esta parte da coordenação regional é uma componente muito importante para travar a propagação”, disse Hernâni Coelho da Silva, em entrevista à Lusa, em Maputo.

Na África Austral, além de Maláui e Tanzânia, a praga do gafanhoto vermelho já afeta quatro distritos de duas províncias de Moçambique, nomeadamente Sofala e Niassa.

Após uma informação reportada pela FAO sobre a eclosão da praga em alguns países da região, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural moçambicano lançou em julho um "alerta máximo" para a região fronteiriça entre Moçambique e Maláui, avançando que a praga pode constituir perigo para a segurança alimentar.

As zonas de maior risco em Moçambique são os distritos de Buzi, Gorongosa e Caia, na província de Sofala, centro de Moçambique, e Macanhelas, na província do Niassa, norte do país.

“Neste momento, a praga está na fase de eclosão e os insetos estão a procriar-se nestas zonas”, alertou Hernâni Coelho da Silva.